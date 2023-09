Centro piemontese del Roero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro piemontese del Roero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il roero (roé in piemontese) è una regione geografica e storica del piemonte, situata nella parte nord-orientale della provincia di cuneo. prende il nome... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bra (disambigua). bra (bra in piemontese, braida in latino) è un comune italiano di 29 620 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

