Il Brad che è stato Jesse James - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PITT

Significato/Curiosita : Il brad che e stato jesse james

Nel 1983, il film è stato prodotto da ridley scott e dallo stesso brad pitt, che nel film interpreta il fuorilegge jesse james. la pellicola è incentrata... William bradley pitt, detto brad (shawnee, 18 dicembre 1963), è un attore e produttore cinematografico statunitense. nel corso della sua carriera ha ricevuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

