Amin dittatore ugandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amin dittatore ugandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DADA

Significato/Curiosita : Amin dittatore ugandese

Idi amin dada, all'anagrafe idi amin dada oumee (koboko, 17 maggio 1925 – gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese, presidente... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. idi amin dada, all'anagrafe idi amin dada oumee (koboko, 17 maggio 1925 – gedda, 16 agosto 2003), è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Amin dittatore ugandese : amin; dittatore; ugandese; La gramin acea delle mondine; Le larghe lamin e per stuccare; Niacina o vitamin a; Officine con i lamin atoi; Un sostegno nel camin etto; Un dittatore come Francisco Franco spa; François che fu un dittatore haitiano; Il dittatore ricordato con Mario; Lo assume il dittatore ; dittatore celebre film di Charlie Chaplin;

Cerca altre Definizioni