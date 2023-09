Vitigno a bacca nera del Veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitigno a bacca nera del Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERLOT

Significato/Curiosita : Vitigno a bacca nera del veneto

Il clintón (in veneto anche crinto o grintón) è un vitigno ibrido a bacca nera, da cui ha preso nome l'omonimo vino speciale rosso. importato in europa... Il merlot è un vitigno a bacca nera, il cui nome deriva dalla particolare predilezione che ha il merlo per le sue bacche; originario della gironda (francia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

