Vitigno a bacca nera molto coltivato in Friuli - Cruciverba

Il vitigno a bacca nera ampiamente coltivato nel Friuli è il Cabernet Franc. Questo vitigno, di origini francesi, si è adattato splendidamente al clima e al terreno della regione friulana. I grappoli producono uve con un colore intenso e un profilo aromatico unico, caratterizzato da note erbacee, floreali e di frutta rossa. Il Cabernet Franc friulano è spesso utilizzato sia in blend che in varietà singola, dando vita a vini eleganti e ben strutturati, apprezzati per la loro complessità e acidità bilanciata. Grazie alla sua versatilità, questo vitigno contribuisce in modo significativo alla diversità e all'eccellenza del panorama vitivinicolo del Friuli.

