Il veleno di Socrate - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CICUTA

socrate (in greco antico: st, sokrátes, pronuncia: [s'krats];... Dose altissima di cicuta, o una mistura di veleni composta di cicuta e molto oppio, e forse datura, addolcita con miele e vino. la cicuta è citata anche...

