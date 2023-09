È uno che si fa notare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È uno che si fa notare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMONE

Significato/Curiosita : E uno che si fa notare

Giorno, però, la moglie gli fa notare che il suo naso "pende verso destra, e dalla scoperta di questo difetto (di questa "menda") si scatena in lui una crisi... Raggiunge la popolarità nel 2020 interpretando il personaggio di pongo, un omone dal cuore tenero, co-protagonista del film me contro te - il film: la vendetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

