Una radice per il minestrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una radice per il minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTA

Significato/Curiosita : Una radice per il minestrone

Spontanee; in alta val graveglia il termine indica invece un minestrone a base di ortaggi coltivati. per influsso genovese, il termine "prebuggiun" è stato... Disambiguazione – "carota" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carota (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una radice per il minestrone : radice; minestrone; Ha la radice nella pelle; radice carnosa; radice asiatica usata per un tipo di caffè; La radice quadrata di nove; Una radice dolciastra; Il minestrone triestino; minestrone triestino; Ortaggi per minestrone ; Il tipico minestrone triestino; Ortaggi per il minestrone ;

