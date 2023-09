Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MOSCA

Significato/Curiosita : Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta

Ring di pugilato. sebbene il termine "pugilato" sia comunemente attribuito alla boxe occidentale, in cui sono coinvolti solo i pugni, il pugilato si è sviluppato... mosca (afi: /'moska/; in russo ´, moskva, pronuncia russa [msk'va], ascoltai) è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta : categoria; peso; pugilato; nella; lotta; Una categoria di venditori erranti; categoria pugilistica; categoria abbreviazione; Una categoria del gioco Nomi cose città; categoria di acidi grassi; Sgravarsi di un peso ; Il peso sullo stomaco; Un peso che ci si accolla; peso aggravio; Fa da contrappeso alla cresta; Colpo del pugilato ; Scandiscono un incontro di pugilato ; La B della WBA del pugilato ing; Primo del pugilato ; L Oliva del pugilato ; Piccolo centro nella Val di Non; Si ripetono nella parola; Colpo subito nella calca; Sfrigola nella padella; Assidue nella preghiera; Dolcetto rotondo con la cima a calotta semisferica; Il fiume sulle cui rive Cimone distrusse la flotta persiana; Come sarebbe la lotta tra un gigante e un nano; Come una lotta senza storia; Comandava la flotta giapponese nel Pacifico;

Cerca altre Definizioni