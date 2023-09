La Sostiene la bugia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Sostiene la bugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANDELA

Significato/Curiosita : La sostiene la bugia

Si dedica attivamente anche alla difesa dei diritti degli animali, e sostiene la causa del dalai lama tenzin gyatso per l'indipendenza tibetana come altri... Pescasseroli-candela, l'antica via erbosa della transumanza lunga 211 km. lo stesso argomento in dettaglio: stazione meteorologica di candela. il clima si...