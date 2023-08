Mutano la furia in bugia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano la furia in bugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BG

Significato/Curiosita : Mutano la furia in bugia

British gas battery grip bg – codice vettore iata di biman bangladesh airlines bg – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua bulgara bg – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mutano la furia in bugia : mutano; furia; bugia; mutano la causa in farsa; mutano il ceto in centro; mutano pini in piloni; mutano file in finale; mutano manie in maniera; furia del West; Anagramma di uragani che rima con furia ; Così inizia la sfuria ta; Così è il pelo del gatto infuria to; Fa fare sfuria te; Il poi del bugia rdo; Il cocciuto o bugia rdo nega pure quella; È precisato sul bugia rdino; bugia rdi in malafede; La cela il bugia rdo;

Cerca altre Definizioni