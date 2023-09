Rivestito d un prezioso metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestito d un prezioso metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DORATO

Significato/Curiosita : Rivestito d un prezioso metallo

Sacri, etc.). ciò nonostante i termini "metallo nobile" e "metallo prezioso" non sono sinonimi. il termine metallo nobile risale almeno al tardo quattordicesimo... dorato, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. sul lago dorato, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) sul lago dorato...