Racchiudono il borgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchiudono il borgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BO

Significato/Curiosita : Racchiudono il borgo

Fortificato e protetto da un castello. oggi il perimetro delle mura è riconoscibile nei palazzi che racchiudono la piazza e nei resti di una delle porte... Midt-telemark ed ex comune bo – città della sierra leone cima di bo – vetta delle alpi biellesi bo di valsesia – vetta delle alpi biellesi le bô – comune francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Racchiudono il borgo : racchiudono; borgo; racchiudono l alfabeto; racchiudono il segnalibro; racchiudono i libri; I confini racchiudono quelli degli Stati; racchiudono l inciso; La zona del Piemonte con borgo manero; Un sobborgo di Londra; Sobborgo londinese noto per gli studi cinematografici; Segue moi in borgo gna; Suggestivo borgo in provincia di Siena;

Cerca altre Definizioni