Priva d asperità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva d asperità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIANA

Significato/Curiosita : Priva d asperita

Richiesto la costruzione di diversi viadotti e gallerie per superare le asperità del territorio. il limite di velocità, nella maggior parte del suo percorso... Richard eugene "rich" piana (glendale, 26 settembre 1970 – clearwater, 25 agosto 2017) è stato un culturista, imprenditore e youtuber statunitense. ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Priva d asperità : priva; asperità; Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità; L antico precettore priva to; Il priva to che nel diritto attico denunciava chiunque commettesse un reato; priva di accento; priva di coraggio; Zone montagnose prive di asperità ; Liscia, senza asperità ; Si... passa per fare sparire le piccole asperità ; Levigata, priva di asperità ; Prive di asperità ;

Cerca altre Definizioni