Pregiato vino rosso della Valpolicella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiato vino rosso della Valpolicella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMARONE

Significato/Curiosita : Pregiato vino rosso della valpolicella

Il recioto della valpolicella è un vino rosso passito dolce docg del veneto prodotto esclusivamente nella valpolicella in provincia di verona da vitigni... "amarone della valpolicella" nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. un estimo del 1503 attesta che la zona di produzione di "amarone della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pregiato vino rosso della Valpolicella : pregiato; vino; rosso; della; valpolicella; Un pregiato vino bianco; pregiato taglio di carne; Uno pregiato è l avana; È pregiato quello di Caienna; Un vino pregiato prodotto in Campania; Supporto per bottiglie di vino ; Di sapore aspro come un vino andato a male; Rovino se catastrofiche; vino da aperitivi; Tipico vino sardo; Grosso errore nel parlare o nello scrivere; rosso neri al Meazza; Riccardo della pellicola Il rosso e il blu; Le infiamma il rosso re; Grosso frutto tropicale; L Artaud del teatro della crudeltà; Il gas della cucina; Fiume della Mesopotamia; Il capo della gang; Ossicino della lingua; Un tipo di valpolicella ; La zona del valpolicella e del Soave;

Cerca altre Definizioni