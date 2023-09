Popolazione asiatica dell Hokkaidõ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolazione asiatica dell Hokkaidõ. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AINU

Significato/Curiosita : Popolazione asiatica dell hokkaidõ

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ainu (disambigua). gli ainu o aynu ( ainu, in ainu: aynu, in russo , ajny, letteralmente "umani")... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

