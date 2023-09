Ha per templi i musei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per templi i musei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Significato/Curiosita : Ha per templi i musei

Sull'uso delle fonti. i templi megalitici di malta sono sette strutture megalitiche situate sulle isole di malta e di gozo. questi templi sono stati dichiarati... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arte (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento arte non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

