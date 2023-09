Parte interna del porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte interna del porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DARSENA

Significato/Curiosita : Parte interna del porto

Della mercedes-benz). la capacità del sistema stradale è aumentata dalla via de cintura interna, un'autostrada interna connessa a diverse autostrade nazionali... Lombarda. la darsena di milano ha come immissario il naviglio grande, come emissario il naviglio pavese e come scolmatore il cavo ticinello. la darsena misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

