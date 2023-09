Non proprio ma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non proprio ma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : QUASI

Significato/Curiosita : Non proprio ma

Com. proprio lui / proprio lui (altra versione), su cinedatabase, rivista del cinematografo. proprio lui, su mymovies.it, mo-net srl. proprio lui... Un paese quasi perfetto è un film italiano del 2016 scritto e diretto da massimo gaudioso. è una trasposizione del film francese un village presque parfait... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non proprio ma : proprio; Piace stare a proprio ; Esame del proprio operato; proprio così; Cambiare la situazione a proprio favore; Non messa a proprio agio;

Cerca altre Definizioni