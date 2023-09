Misurato pesato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurato pesato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOSATO

Significato/Curiosita : Misurato pesato

Arrotondata per brevità a 555 nm. il flusso luminoso visibile, misurato appunto in lumen, è pesato secondo la curva di sensibilità dell'occhio umano al variare... Avvertenze. un inalatore aerosol dosato (qualche volta indicato più semplicemente come aerosol dosato o spray dosato) è una tipologia di inalatore che...