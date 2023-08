Contenitore graduato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore graduato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOSATORE

Significato/Curiosita : Contenitore graduato

Dell'apparato sperimentale: in un contenitore pieno d'acqua sono immersi due elettrodi, uno dei quali è coperto con un contenitore graduato rovesciato anch'esso pieno... La larva della farfalla geometra, vedi misurino (zoologia). col termine dosatore si intende un dispositivo capace di determinare e alimentare in modo autonomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

