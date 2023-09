I diversi livelli nel karate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I diversi livelli nel karate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosita : I diversi livelli nel karate

Kyokushin karate ("via della verità" o "verità assoluta" - kyokushinkai significa letteralmente "associazione per l'estrema verità") è uno stile di karate fondato... Il titolo. dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement...