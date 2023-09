Diffondono il Vangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffondono il Vangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MISSIONARI

Capriccioso e vendicativo; i vangeli gnostici (tra i quali il libro segreto di giacomo, il vangelo secondo filippo e il vangelo di tommaso), contenenti prevalentemente... Aperto anche ai laici missionari ad gentes . ogni anno, la penultima domenica di ottobre, la chiesa celebra la giornata missionaria mondiale in favore dell'attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Diffondono il Vangelo : diffondono; vangelo; Si diffondono dal campanile; Persone che diffondono malattie e pestilenze; Quella in Emmaus è ricordata nel vangelo ; Per il vangelo saranno i primi; vangelo come quello secondo Tommaso; Il regista de Il vangelo secondo Matteo; Diffusero il vangelo ;

