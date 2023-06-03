Che hanno rinunciato a un impiego
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che hanno rinunciato a un impiego' è 'Dimissionari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIMISSIONARI
Perché la soluzione è Dimissionari? Le persone che hanno rinunciato a un impiego sono chiamate dimissionari. Questi individui decidono di lasciare il proprio lavoro volontariamente, spesso per motivi personali, professionali o di insoddisfazione. La loro scelta comporta la presentazione formale di una comunicazione di dimissioni all'azienda o al datore di lavoro, terminando così il rapporto di lavoro. La condizione di essere dimissionari implica una decisione consapevole di interrompere il proprio impiego e cercare nuove opportunità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che hanno rinunciato a un impiego". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Che hanno rinunciato a un impiego nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dimissionari
La soluzione associata alla definizione "Che hanno rinunciato a un impiego" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che hanno rinunciato a un impiego" conferma che la soluzione 'Dimissionari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Dimissionari
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che hanno rinunciato a un impiego" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dimissionari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Coloro che rinunciano ad una caricaHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e Luigi
A I L B E D E R