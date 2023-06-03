Che hanno rinunciato a un impiego

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che hanno rinunciato a un impiego' è 'Dimissionari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMISSIONARI

Perché la soluzione è Dimissionari? Le persone che hanno rinunciato a un impiego sono chiamate dimissionari. Questi individui decidono di lasciare il proprio lavoro volontariamente, spesso per motivi personali, professionali o di insoddisfazione. La loro scelta comporta la presentazione formale di una comunicazione di dimissioni all'azienda o al datore di lavoro, terminando così il rapporto di lavoro. La condizione di essere dimissionari implica una decisione consapevole di interrompere il proprio impiego e cercare nuove opportunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che hanno rinunciato a un impiego". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Che hanno rinunciato a un impiego nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dimissionari

La soluzione associata alla definizione "Che hanno rinunciato a un impiego" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che hanno rinunciato a un impiego" conferma che la soluzione 'Dimissionari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Dimissionari

D Domodossola I Imola M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che hanno rinunciato a un impiego" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dimissionari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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