Dava i pasti negli eserciti del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dava i pasti negli eserciti del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VIVANDIERA

Significato/Curiosita : Dava i pasti negli eserciti del passato

Davanti alla madre e alla sorella egli dava semplicemente sfogo alla sua intima debolezza, alla sua disperazione.» (i buddenbrook, parte settima, vii. trad... Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la vivandière (markitenka in russia) è un balletto in un atto di arthur saint-léon e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dava i pasti negli eserciti del passato : dava; pasti; negli; eserciti; passato; Il maggiore è dava nti all abside; Ne ha otto dava nti; Un finestrino che spesso ha dava nti una fila; Comune fiore da dava nzale vivacemente colorato; Pianta da dava nzale; Un pasti ccio che preoccupa; pasti quotidiani; I pasti dei soldati; Intimi pasti serali; pasti fuori orario; Toccati negli interessi; Fermata negli affari; Girano negli aerei; I suoi prodotti finiscono negli zuccherifici; Comunque negli sms; Muovono gli eserciti ; Impegna due eserciti ; I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori; La scienza di muovere gli eserciti ; Tiene impegnati eserciti contrapposti; Un Garrani fra gli attori del passato ; Si mette sul passato ; Desinenza da participio passato ; Nel passato era un rivale in amore di Topolino; È appena passato ;

Cerca altre Definizioni