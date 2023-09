L antica Beozia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica Beozia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AONIA

Significato/Curiosita : L antica beozia

Dominante in beozia. gli ateniesi occuparono la rocca cadmea tra il 457 e il 447 a.c. anche quando atene tentò invano di occupare l'intera beozia nel 431 a... aonia (in lingua greca: a) era il nome di una regione montuosa dell'antica grecia posta in beozia ai confini con la focide. aonia potrebbe essere...