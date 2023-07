Bagna la lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna la lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALIVA

Significato/Curiosita : Bagna la lingua

la bagna càuda (afi ['ba 'kda]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese... Lattoferrina nella saliva, è indotta anche da vari fattori come il sovraccarico di ferro libero e disponibile (circa 100 µm) nella saliva e nelle cellule...