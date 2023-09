Uccelli dal piumaggio rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli dal piumaggio rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FENICOTTERI

Significato/Curiosita : Uccelli dal piumaggio rosa

Becco rosa con la base rossa. le zampe sono rosa. i sessi sono simili, anche se la femmina è leggermente più piccola, ma i giovani hanno un piumaggio generalmente... I fenicotteri (phoenicopteridae buonaparte, 1831) sono una famiglia di uccelli, unica famiglia dell'ordine phoenicopteriformes. sono uccelli di grandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uccelli dal piumaggio rosa : uccelli; piumaggio; rosa; Becchime per gli uccelli ; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Trasferirsi Come uccelli ; Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli ; uccelli rapaci abbastanza sciocchi; Un volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carni; Uccellino passeriforme dal piumaggio striato; Pappagallo sudamericano dal piumaggio multicolore; Trampoliere con il piumaggio roseo; Pappagallo con piumaggio bianco e grande ciuffo; I crostacei in salsa rosa di uno squisito cocktail; È simile a una rosa ; Una risposta scontrosa ; Il rosa critico letterario; Noto film di Kurosa wa;

Cerca altre Definizioni