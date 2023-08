Uccellino passeriforme dal piumaggio striato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccellino passeriforme dal piumaggio striato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISPOLA

Significato/Curiosita : Uccellino passeriforme dal piumaggio striato

Arrotondata, becco conico, ali appuntite e coda squadrata. il piumaggio presenta i colori più vari, dal giallino al grigiastro, passando per il verde oliva ed... Lemma di dizionario «pispola» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pispola wikispecies contiene informazioni su pispola (en) anthus pratensis... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

