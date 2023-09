Trascriveva testi scritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trascriveva testi scritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPISTA

Un copista, nell'ambito storico e letterario, era un individuo specializzato nell'arte della trascrizione manuale dei testi scritti a mano. Questo mestiere era cruciale in epoche antiche e medievali quando la stampa non era ancora stata inventata. I copisti operavano principalmente in monasteri, scriptoria e centri di apprendimento, dove copiavano e preservavano manoscritti religiosi, testi letterari, scientifici e filosofici. Questa pratica svolgeva un ruolo fondamentale nella conservazione della conoscenza e nella diffusione delle opere letterarie in Europa e in altre parti del mondo. I copisti erano tenuti a seguire regole precise di calligrafia e formattazione per garantire l'accuratezza e la leggibilità dei testi. La loro abilità contribuiva alla preservazione della cultura e della storia.

