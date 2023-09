Lo Stato con Las Vegas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con Las Vegas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVADA

Il Nevada è uno stato situato nella regione occidentale degli Stati Uniti d'America. È famoso soprattutto per la sua città più grande, Las Vegas, conosciuta a livello mondiale per i suoi casinò, gli spettacoli di intrattenimento, e le luci sfavillanti del famoso Strip. Las Vegas è un'attrazione turistica di fama internazionale e un centro di divertimento e gioco d'azzardo. Il Nevada è noto anche per il suo paesaggio desertico, con ampie distese di deserto, catene montuose e il famoso Parco Nazionale di Bryce Canyon. La capitale dello stato è Carson City, ma Las Vegas è la città più grande e influente. Il Nevada è un importante stato minerario, con una storia ricca di estrazione di metalli preziosi come l'argento e l'oro. È anche uno dei pochi stati americani che permette il gioco d'azzardo su vasta scala e ospita eventi sportivi di livello nazionale come le gare di NASCAR. Il Nevada è un luogo di grande diversità geografica e culturale, con molte opportunità di svago e avventura per i visitatori.

