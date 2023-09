Sottomultiplo dell unità di pressione atmosferica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottomultiplo dell unità di pressione atmosferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILLIBAR

Significato/Curiosita : Sottomultiplo dell unita di pressione atmosferica

1033 g/cm². le unità di misura della pressione atmosferica sono: il pascal (simbolo pa) l’atmosfera il torr il bar e il suo sottomultiplo, il millibar (mb)... 10 n/cm² un suo sottomultiplo molto usato soprattutto in meteorologia è il millibar, simbolo mbar: 1 mbar = 10-3 bar = 0,001 bar = 100 pa = 1 hpa (ettopascal)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

