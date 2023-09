Sono avversari degli Sciiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono avversari degli Sciiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I Sunniti sono uno dei due principali rami dell'Islam, l'altro essendo gli Sciiti. Queste due fedi islamiche hanno radici in divergenze storiche sulle questioni di leadership spirituale dopo la morte del profeta Maometto. I Sunniti rappresentano la maggioranza dei musulmani nel mondo e seguono una linea di successione basata sulla comunità musulmana nel suo insieme. Credono che i leader religiosi debbano essere scelti dalla comunità elettorale, noti come "califfi" o "imam". Alcune delle principali scuole di pensiero sunnite includono il sunnismo hanafita, il sunnismo malikita, il sunnismo shafi'ita e il sunnismo hanbalita. Gli Sciiti, d'altra parte, credono che la leadership spirituale debba discendere direttamente dalla linea di sangue del profeta Maometto attraverso la figura dell'Imam. Questa è una delle principali differenze teologiche tra sunniti e sciiti. Sebbene sunniti e sciiti condividano molte pratiche religiose di base e credenze fondamentali, le differenze storiche e dottrinali tra i due gruppi hanno portato a tensioni e conflitti in alcune regioni a maggioranza musulmana. Tuttavia, è importante notare che la stragrande maggioranza dei musulmani cerca la pace e la coesistenza pacifica, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa specifica.

