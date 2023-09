Ci sono anche orari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono anche orari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUSI

Significato/Curiosita : Ci sono anche orari

I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali... I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ci sono anche orari : sono; anche; orari; Ci sono quelli X; Lo sono i tornei ad eliminazione; Lo sono le medicine che tolgono il disturbo; sono pari nell isola; Lo sono i palloni senz aria; anche in questo momento; Possiede anche la Dacia; Cosi è la bianche ria uscita dalla lavatrice; Come dire finanche ; Lo è anche un nativo di Bolzano; Si fanno dopo l orari o d ufficio; La fascia orari a in cui i bar riducono i prezzi; Pasti fuori orari o; Indica l elettrotreno sull orari o; L Enrico ideatore di Blob e di Fuori orari o;

