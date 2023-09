Principe sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principe sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DINASTA

Significato/Curiosita : Principe sovrano

sovrano (principe reale, principe del sangue, principessa reale), qualsiasi titolo egli abbia, in quanto discendenti per linea paterna da un sovrano,... Cina. la dinastia qing o ch'ing (cinese: , qing cháo), a volte nota anche come dinastia manciù-qing (mancese: daicing gurun), fu una dinastia fondata...