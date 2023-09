La passa chi eccede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La passa chi eccede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MISURA

Significato/Curiosità : La passa chi eccede

La "misura" rappresenta un concetto fondamentale che si applica in molti aspetti della vita, dalla musica all'arte, dalla scienza all'etica. Indica l'equilibrio, la proporzione e il controllo nelle azioni, nel comportamento e nell'espressione. La misura è la capacità di evitare eccessi o mancanze, cercando una giusta armonia tra elementi o comportamenti. Nella musica, la misura è il ritmo che regola il tempo e l'organizzazione delle note. Nell'etica, la misura implica l'equità e la moderazione nelle decisioni e nelle azioni. Nel comportamento umano, la misura conduce a un equilibrio tra indulgenza e restrizione. In generale, la misura promuove la stabilità, l'armonia e l'evitamento di eccessi che possono portare a problemi o squilibri.

