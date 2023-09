Il novo ebbe come iniziatore Cavalcanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il novo ebbe come iniziatore Cavalcanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIL

Significato/Curiosita : Il novo ebbe come iniziatore cavalcanti

Grazie al suo iniziatore, considerato guido guinizelli (morto nel 1276), ma poi spostatasi a firenze dove si sviluppò maggiormente. lo stil novo influenzò... Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un'importante corrente poetica italiana sviluppatasi tra il 1280 e il 1310... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

