Nasce in Tibet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce in Tibet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INDO

Significato/Curiosità : Nasce in Tibet

L'Indo è un importante fiume che nasce nel Tibet, una regione autonoma della Cina, e scorre attraverso diverse nazioni dell'Asia meridionale. È uno dei fiumi più lunghi dell'Asia, con una lunghezza di circa 3.180 chilometri. Il suo percorso attraversa il Tibet, l'India, il Pakistan e infine sfocia nell'Oceano Indiano vicino alla città di Karachi, in Pakistan. L'Indo è cruciale per le regioni attraversate, poiché fornisce acqua per l'irrigazione agricola, l'approvvigionamento idrico e l'energia idroelettrica. È anche di significativa importanza storica e culturale, con antiche civiltà come la civiltà della valle dell'Indo che fiorirono lungo le sue sponde. Il fiume è stato al centro di numerosi conflitti tra India e Pakistan ed è vitale per la stabilità e lo sviluppo di queste due nazioni.

