Si mettono nelle scarpe - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FORME

Significato/Curiosità : Si mettono nelle scarpe

Le "forme" sono oggetti utilizzati per mantenere la forma e la struttura delle scarpe quando non vengono indossate. Sono solitamente realizzate in legno, plastica o altri materiali resistenti e vengono inserite all'interno delle scarpe per evitare che si deformino o si pieghino. Le forme delle scarpe sono particolarmente utili per le calzature di alta qualità o per quelle che devono essere conservate per lunghi periodi di inattività, come scarpe da cerimonia o stivali invernali. Possono essere regolate in base alla taglia e alla forma delle scarpe, aiutando a prevenire la formazione di grinze o pieghe nei materiali, garantendo che le scarpe mantengano il loro aspetto e la loro vestibilità originali nel tempo.

