Si mangiano con il latte la mattina - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CEREALI

Significato/Curiosità : Si mangiano con il latte la mattina

I "cereali" sono alimenti a base di cereali come il grano, il mais, l'avena, il riso o l'orzo, che vengono comunemente consumati a colazione, spesso serviti con il latte. Questo tipo di colazione è popolare in molte parti del mondo ed è conosciuta per essere nutriente ed energetica. I cereali da colazione sono disponibili in una vasta gamma di varianti, tra cui cereali integrali, fiocchi d'avena, cornflakes, cereali zuccherati o con l'aggiunta di frutta secca. Vengono spesso arricchiti con vitamine e minerali. Questi alimenti forniscono carboidrati, proteine e fibre, oltre ai benefici del latte, che offre calcio e proteine. La colazione a base di cereali è una scelta conveniente e veloce per iniziare la giornata con una colazione equilibrata.

