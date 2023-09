Girando solleva l ancora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girando solleva l ancora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosita : Girando solleva l ancora

Consiglio del suo professore haig manoogian, riprende a lavorare al film, girando in 16 mm e intitolandolo i call first. dopo aver aggiunto una sequenza... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «argano» wikimedia commons contiene immagini o altri file su argano àrgano, su sapere.it, de agostini. portale fisica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Girando solleva l ancora : girando; solleva; ancora; Penetra girando ; Lavorano girando ; Penetrano girando ; girando , solleva l ancora; S effettua girando la chiave; Si solleva con una barzelletta; solleva no lo spirito; Una posizione del solleva tore di pesi; solleva per sport; solleva zione popolare; Si ancora no nei porti; Un idea ancora confusa; Titolo ancora in uso in Sicilia; Efficiente non ancora scaduta; ancora to al terreno da un apparato vegetale;

Cerca altre Definizioni