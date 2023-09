Françoise compianta scrittrice francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Françoise compianta scrittrice francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAGAN

Significato/Curiosita : Françoise compianta scrittrice francese

Carl edward sagan (new york, 9 novembre 1934 – seattle, 20 dicembre 1996) è stato un astronomo, divulgatore scientifico e autore di fantascienza statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

