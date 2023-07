La scrittrice francese del noto romanzo Gigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scrittrice francese del noto romanzo Gigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLETTE

Significato/Curiosità : La scrittrice francese del noto romanzo Gigi

Colette è la scrittrice francese nota per il romanzo "Gigi". Nata nel 1873, Colette è considerata una delle più grandi autrici francesi del XX secolo. Il suo lavoro spazia in diversi generi, tra cui la narrativa, il teatro e la saggistica. "Gigi", pubblicato nel 1944, è uno dei suoi lavori più celebri ed è diventato un'icona culturale. Il romanzo racconta la storia di una giovane donna che viene educata per diventare una cortigiana di successo a Parigi. Colette ha scritto in modo audace e avanguardistico, esplorando temi di identità, sessualità e femminismo. La sua scrittura è caratterizzata da una prosa vivida, un'osservazione acuta e una comprensione profonda delle complessità umane.

