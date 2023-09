Dissimula i suoi sentimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dissimula i suoi sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il termine "sornione" si riferisce a una persona che dissimula abilmente i propri sentimenti, intenzioni o pensieri. Una persona sornione può apparire calma e impassibile anche quando prova emozioni intense o ha una strategia nascosta. Questo atteggiamento può essere utilizzato per vari scopi, come nascondere la propria agenda, mascherare emozioni negative o manipolare situazioni a proprio vantaggio. La sornioneria coinvolge spesso l'uso di astuzia, sotterfugio o sarcasmo per celare la vera natura dietro un velo di tranquillità. È un comportamento che richiede abilità nell'arte della comunicazione non verbale e nella gestione delle emozioni.

