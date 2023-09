Discesa con il paracadute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discesa con il paracadute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LANCIO

Significato/Curiosita : Discesa con il paracadute

Dunque la discesa verso il suolo, attraverso una resistenza aerodinamica nel fluido aeriforme atmosferico. la pratica del lancio con paracadute si definisce... Stabilito. lancio della clava lancio del disco lancio del giavellotto lancio del martello getto del peso lancio – gesto del baseball lancio – casa editrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Discesa con il paracadute : discesa; paracadute; Terreno in leggera discesa ; discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; discesa di barbari; Si apre per frenare la discesa ; Volare dolcemente in discesa ; Buttarsi col paracadute ; Sport consistente nel lanciarsi da un altura montana con una specie di paracadute ;

Cerca altre Definizioni