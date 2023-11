La definizione e la soluzione di: Cresce nelle brughiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERICA

Significato/Curiosita : Cresce nelle brughiere

Fusiformi, lisce, bruno-oliva in massa. basidi bi- e tetrasporici. cresce nelle brughiere e nei boschi di querce, di castagni, di faggi e di conifere (escluso... Fusiformi, lisce, bruno-oliva in massa. basidi bi- e tetrasporici.e nei boschi di querce, di castagni, di faggi e di conifere (escluso... Erica L. è un genere della famiglia delle Ericacee, comprendente circa 850 specie sempreverdi a portamento arbustivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

