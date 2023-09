Così era detto Giovan Battista Trotti pittore rinascimentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era detto Giovan Battista Trotti pittore rinascimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MALOSSO

Significato/Curiosita : Cosi era detto giovan battista trotti pittore rinascimentale

E dedicato alla madonna. nel 1233 era pressoché abbandonato, e fu chiesto al vescovo ardengo trotti da sette giovani fiorentini che avevano avuto una doppia... Iniziano con o contengono il titolo. giovanni battista trotti, detto il malosso – pittore italiano ettore malosso – aviatore, scrittore e poeta italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

