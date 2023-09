Il centro commerciale USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro commerciale USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MALL

Significato/Curiosità : Il centro commerciale USA

Il termine "mall" è comunemente usato negli Stati Uniti per riferirsi a un centro commerciale o a una galleria commerciale. I mall americani sono enormi complessi commerciali che ospitano una vasta gamma di negozi al dettaglio, punti ristoro, intrattenimento e altre attività. Questi centri sono progettati per offrire agli acquirenti un'esperienza di shopping completa e conveniente, spesso con centinaia di negozi e boutique di vari marchi e settori. I mall sono spesso caratterizzati da corridoi coperti, area di parcheggio ampia e varie strutture di intrattenimento come cinema, parchi giochi e ristoranti. Sono diventati luoghi di socializzazione e svago, oltre che destinazioni per lo shopping. Molti mall negli Stati Uniti sono enormi e possono richiedere ore per esplorarli completamente. Inoltre, i mall possono variare notevolmente nella loro offerta, dalla moda ai prodotti elettronici, dagli alimenti agli articoli per la casa.

