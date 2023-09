Un calmante naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calmante naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALERIANA

Significato/Curiosita : Un calmante naturale

viene utilizzata soprattutto in fitoterapia e in farmacia, come calmante naturale. è la più nota del genere valeriana, costituito da più di 150 specie... Wikipedia. il genere valeriana l. comprende oltre 400 specie di erbe, tra cui la notissima pianta officinale valeriana officinalis, la valeriana comune. è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

