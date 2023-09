Baldwin in Pearl Harbor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Baldwin in Pearl Harbor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALEC

Alec Baldwin è un noto attore americano e è conosciuto per un ruolo in "Pearl Harbor". Il film "Pearl Harbor", diretto da Michael Bay e uscito nel 2001, è un dramma storico che racconta gli eventi del 7 dicembre 1941, quando l'aeroporto di Pearl Harbor in Hawaii fu attaccato dai giapponesi, portando gli Stati Uniti a entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Nel film, il personaggio di Baldwin è quello del tenente colonnello James Doolittle, un personaggio storico che fu uno dei protagonisti del famoso raid di Doolittle contro il Giappone nel 1942.

Altre risposte alla domanda : Baldwin in Pearl Harbor : baldwin; pearl; harbor; baldwin Pearl Harbor; Un baldwin di Hollywood; Il baldwin di Pearl Harbor; Un baldwin dello schermo; _ baldwin , Hollywood; L Affleck fra i protagonisti del film pearl Harbor; Baldwin pearl Harbor; Il Baldwin di pearl Harbor; Le isole in cui ha sede la base navale di pearl Harbor; Ben __, attore USA di Armageddon e pearl Harbor; L Affleck fra i protagonisti del film Pearl harbor ; Baldwin Pearl harbor ; Il Baldwin di Pearl harbor ; L harbor di un nolo attacco aereo; L harbor che fu bombardata nel 1941;

